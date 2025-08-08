Kitija Laksa turpina spēlēt maz, "Mercury" uzvar bez Klārkas spēlējošo "Fever"
Latvijas basketboliste Kitija Laksa ceturtdien Sieviešu nacionālās basketbola asociācijas (WNBA) mačā guva trīs punktus, sekmējot savas komandas Fīniksas "Mercury" uzvaru.
"Mercury" savā laukumā ar 95:60 (26:6, 18:22, 20:20, 18:18) uzvarēja Indiānas "Fever" vienību. Laksa, kura iepriekšējā mačā palika uz rezervistu soliņa, šoreiz laukumā bija trīs minūtes un 21 sekundi, kuru laikā realizēja trīs soda metienus un izcīnīja vienu atlēkušo bumbu, spēli noslēdzot ar pozitīvu +/- rādītāju +3.
Uzvarētājām trešo maču pēc kārtas ar "triple double" izcēlās Alisa Tomasa, kuras kontā 18 gūti punkti 11 izcīnītas bumbas zem groziem un desmit rezultatīvas piespēles. Šī bija pirmā reize, kad kāda no WNBA spēlētājām ar "triple double" izceļas trīs mačos pēc kārtas.
Karjeras laikā šis Tomasai ir 15."triple double" regulārajos čempionātos un vēl četras tādas spēles viņas kontā ir "play off". Kopumā WNBA spēlētājas ir sakrājušas 51 "triple double" mačus un Tomasa ir pārliecinoša līdere. Otrā ar četriem šādiem mačiem ir Sabrina Jonesku.
Fīniksas komandā rezultatīvākā ar 23 punktiem Devanna Bonere, bet 15 punktus guva Satū Sabalī. "Fever" rindās ar 18 punktiem izcēlās Sofija Kaningema, bet 12 punktus guva Kelsija Mičela. Komandas lielākā zvaigzne Keitlina Klārka nespēlēja savainojuma dēļ.
"Mercury" ar 19 uzvarām 30 spēlēs kopvērtējumā atrodas ceturtajā vietā, kamēr "Fever" ar bilanci 17-14 ieņem piekto pozīciju. WNBA pamatturnīrā komandas līdz septembra vidum aizvada 44 spēles, astoņām no 13 vienībām iekļūstot izslēgšanas spēļu turnīrā.