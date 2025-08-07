"Riga" sper platu soli uz UEFA Konferences līgas izslēgšanas spēlēm, savā laukumā sakaujot Jeruzalemes "Beitar"
Latvijas vicečempione futbolā "Riga" ceturtdien UEFA Konferences līgas kvalifikācijas trešās kārtas pirmajā mačā izcīnīja pārliecinošu uzvaru. "Riga" savā laukumā ar 3:0 (0:0) pārspēja Izraēlas komandu Jeruzalemes "Beitar". Atbildes spēle notiks 14.augustā Rumānijas pilsētā Ploješti.
Pirmajā puslaikā abas komandas pieļāva daudz kļūdu un netika pie labām vārtu gūšanas iespējām, taču jau 23.minūtē dzelteno kartīti nopelnīja "Riga" aizsargs Maksims Toņiševs. Otrā puslaika ievadā rīdziniekiem vajadzēja tikai divas minūtes, lai izvirzītos vadībā, kad Režinaldu Ramiress saņēma bumbu pretinieku vārtu priekšā un vienā pieskārienā to ātri nogādāja "Beitar" vārtos.
Aptuveni 15 minūtes vēlāk "Riga" dubultoja pārsvaru. Ramiress pēc stūra sitiena izspēles bija pirmais pie pretinieku vārtsarga atvairītās bumbas un otro reizi mačā sita precīzi. Rīdziniekiem vajadzēja vēl sešas minūtes, lai gūtu trešos vārtus, šoreiz viesu vārtsargu pārspējot Babam Musā.
"Riga" otrās kārtas duelī ar 5:4 pieveica Gruzijas vienību "Dila", bet "Beitar" otrajā kārtā ar 7:3 pārspēja Melnkalnes klubu Nikšičas "Sutjeska".
Uzvarētāji divu spēļu summā iekļūs sacensību kvalifikācijas "play-off" kārtā, bet zaudētājiem Eiropas kausu sezona būs beigusies.
Pāra uzvarētājiem "play-off" pretī stāsies Prāgas "Sparta" vai Erevānas "Ararat-Armenia".
Pērn rīdzinieki nepārvarēja Konferences līgas kvalifikācijas otro kārtu. "Beitar" pagājušajā sezonā nespēlēja Eirokausos, bet 2023.gadā piedzīvoja zaudējumu Konferences līgas kvalifikācijas otrajā kārtā.
Jau ziņots, ka Konferences līgas kvalifikācijas pirmo kārtu nepārvarēja "Auda" un "Daugavpils". "Auda", atbildes spēlē pamatlaikam noslēdzoties neizšķirti, pēcspēles sitienu sērijā ar 2:4 zaudēja Ziemeļīrijas vicečempionei "Larne", bet "Daugavpils" divu maču summā ar 3:4 piekāpās Albānijas vicečempionei "Vllaznia".
Aizvadītajā sezonā par Konferences līgas uzvarētāju kļuva Londonas "Chelsea", kas finālā ar 4:1 apspēlēja Seviljas "Real Betis".