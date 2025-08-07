Latvijas U-20 dāmas salauž Francijas pretestību un paliek Eiropas basketbola elitē
Latvijas U-20 sieviešu basketbola izlase ceturtdien Portugālē Eiropas U-20 čempionāta A divīzijas turnīrā izcīnīja uzvaru, kas ļāva nosargāt vietu spēcīgākajā divīzijā. Pirmajā spēlē par 9.-16.vietu latvietes ar 93:87 (22:23, 20:19, 15:16, 20:19, 16:10) papildlaikā uzvarēja Franciju. Turnīra turpinājumā Latvijas basketbolistes turpinās cīņu par devīto vietu un nākamajā mačā tiksies ar Vāciju.
Latvijas izlasē rezultatīvākā 39 punktiem un septiņām atlēkušajām bumbām bija Raina Tomašicka, Marta Kaupmane pievienoja 20 punktus, bet Evelīna Otto noslēdza maču ar 18 punktiem un astoņām bumbām zem groziem.
Pretinieces no zaudējuma neglāba Leas Džoko 19 gūtie punkti.
Pirmajās trīs ceturtdaļās abas vienības spēlēja līdzvērtīgi, taču noslēdzošajā ceturtdaļā francūzietēm padevās vairāki izrāvieni, kas ļāva iekrāt desmit punktu pārsvaru. Pamatlaika pēdējā minūtē pēc Kaupmanes precīza tālmetiena latvietes samazināja deficītu līdz -1.
Turpinājumā Francija realizēja vienu no diviem soda metieniem, bet īsi pēc tam pret Kaupmani tika izdarīta piezīme, kas ļāva viņai tikt pie diviem soda metieniem. Raidot grozā abus soda metienus, 6,5 sekundes līdz pamatlaika beigām rezultāts kļuva neizšķirts 77:77.
Papildlaika pēdējā minūtē Latvijas basketbolistes tika pie +5, kas deviņas sekundes līdz pagarinājuma beigām pieauga līdz sešu punktu pārsvara, latvietēm tiekot pie panākuma.
Apakšgrupā latvietes ar 63:72 piekāpās Turcijai un ar 74:80 zaudēja Zviedrijai, kā arī ar 87:73 pārspēja Islandi, ierindojoties trešajā pozīcijā, bet astotdaļfinālā ar 70:101 zaudēja Itālijas vienaudzēm.
Divu iepriekšējo gadu Eiropas U-20 čempiones francūzietes grupā ar 91:50 sagrāva Portugāli, ar 92:52 - Slovēniju un ar 80:67 pieveica Vācijas izlasi, bet astotdaļfinālā negaidīti ar 74:81 piekāpās Izraēlai.
Turnīrs beigsies svētdien. Trīs pēdējo vietu ieguvējas zaudēs vietu A divīzijā.
Latvijas izlase pirms Eiropas čempionāta pārbaudes spēlēs Lietuvas pilsētā Druskininkos ar 86:73 un 85:48 uzvarēja Lietuvas vienaudzes, bet pirms nedēļas izbraukumā ar 69:84 un 76:81 zaudēja Polijai. Jūlija beigās viesos ar 70:87 un 75:82 tika zaudēts Vācijai.
Galvenajam trenerim Kasparam Mājeniekam izlasē palīdz treneri Olafs Ozols un Annija Zvirgzdiņa.
Latvijas U-20 izlases spēlētāju saraksts:
Sanija Brikmane, Madara Šmite, Kitija Muzikante, Marta Kaupmane, Estere Petrus (visas - "Liepāja"/SSS), Tīna Grausa, Evelīna Otto (abas - "TTT Rīga"), Paula Putniece ("TTT Juniores"), Raina Tomašicka (Dienvidlforidas Universitāte, NCAA), Amanda Baumgarte (Austrumfloridas koledža, NCAA), Krista Lukaševiča (Žironas "Spar", Spānija), Tamirise Simonova ("Daugavpils Universitāte").