"Zelta bumbas" balvas nominācijās dominē Čempionu līgas uzvarētājas PSG pārstāvji
Starp "Ballon d'Or" jeb "Zelta bumbas" balvas nominantiem ir deviņi UEFA Čempionu līgas uzvarētājas Parīzes "Saint-Germain" (PSG) futbolisti. Kopumā uz "Ballon d'Or" balvu, kas tiek pasniegta labākajam Eiropas klubos spēlējošajam futbolistam izvirzīti 30 kandidāti no desmit dažādiem klubiem.
Here are the 2025 Ballon d'Or nominees!#ballondor pic.twitter.com/tehmbU4R0j— Ballon d'Or (@ballondor) August 7, 2025
Par vienu no galvenajiem pretendentiem uz balvu tiek uzskatīts PSG uzbrucējs Usmans Dembelē. Tāpat no PSG futbolisti starp nominantiem ir arī Džanluidži Donnarumma, Ahrafs Hakimi, Nunu Mendešs, Žuāu Nevešs, Fabians Ruiss un Vitinja.
No FIFA Klubu pasaules kausa uzvarētājas Londonas "Chelsea" uz "Ballon d'Or" balvu kandidē Kouls Palmers. Starp "Zelta bumbas" nominantiem ir arī "Barcelona" pārstāvis Lamins Jamals, kurš nominēts arī pērn saņemtajai Reimona Kopas balvas, kas tiek piešķirta labākajam jaunajam futbolistam vecuma grupā līdz 21 gadam.
Savukārt sieviešu konkurencē starp nominantēm ir Aitana Bonmati, kura saņēma "Ballon d'Or" pērn, kā arī Eiropas čempiones anglietes Lūsija Bronza, Hanna Hemptone, Hloja Kellija, Alesija Ruso un Lea Viljamsone.
Pērn "Ballon d'Or" balva tika pasniegta spāņu pussargam Rodri Ernandesam Kaskantem jeb Rodri, kamēr starp sievietēm otro reizi pēc kārtas pie "Zelta bumbas" tika Rodri tautiete Bonmati.
Šogad "Ballon d'Or" balvas pasniegšana Parīzē norisināsies 22.septembrī. Par prestižāko individuālo balvu futbolā balso žurnālisti no FIFA pasaules ranga pirmā simtnieka valstīm.