KNAB nekonstatē pārkāpumus IZM Sporta departamenta vadītāja Samoilova reklāmas aktivitātēs vēl kā sportistam
Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (KNAB) nav konstatējis pārkāpumus, Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) Sporta departamenta direktoram Aleksandram Samoilova, vēl kā pludmales volejbolistam piedaloties reklāmas aktivitātēs.
KNAB pārbaudi sāka aprīlī. KNAB aģentūrai LETA pastāstīja, ka birojs ir pabeidzis resorisko pārbaudi, kurā izvērtēja Sporta departamenta direktora kā valsts amatpersonas rīcības atbilstību interešu konflikta novēršanas regulējumā noteiktajam reklamēšanās aizliegumam.
KNAB pārbaudē konstatēja, ka riepu un citās reklāmās izmantots Samoilova kā profesionālā sportista - volejbolista - tēls. "Ņemot vērā, ka viņa dalība reklāmās notikusi profesionālā sportista darbības ietvaros, kas saskaņā ar likumu ir atļauta, reklamēšanās aizliegums nav pārkāpts," norādīja birojā.
Aprīlī IZM aģentūrai LETA atzina, ka tā neiebilst pret Sporta departamenta vadītāja, bijušā pludmales volejbolista Samoilova piedalīšanos reklāmās, "ciktāl tas atbilst normatīvo aktu prasībām un vispārpieņemtām ētikas normām".
Pēc stāšanās IZM Sporta departamenta direktora amatā Samoilovs kā profesionāls sportists pārtraucis sadarbību ar "atsevišķiem sponsoriem, kas varēja nonākt pretrunās ar ministrijas vērtībām", norādīja ministrijā.
Tikmēr līdzcilvēki pamanījuši un sociālajos tīklos dalījušies, ka Samoilovs reklamē kādu riepu ražošanas uzņēmumu. Ministrijā aģentūrai LETA norādīja, ka tā nevērtē darbinieku kā fizisku personu brīvā laika aktivitātes tik tālu, cik tās atbilst normatīvo aktu prasībām un vispārpieņemtām ētikas normām.
"Galvenais, lai tiek veikts kvalitatīvs darbs darbinieka darba laikā," norādīja ministrijā. Samoilovs par IZM Sporta departamenta direktoru tika izraudzīts atklātā konkursā 2024. gada vasarā.
Kā pludmales volejbolists Samoilovs trīs reizes pārstāvējis Latviju olimpiskajās spēlēs, kā arī vairākkārtēji izcīnījis godalgotas vietas Eiropas čempionātos un Pasaules kausos pludmales volejbolā.