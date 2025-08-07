Vieglatlēts Aleksis Gailītis iekļūst U-20 Eiropas čempionāta tāllēkšanā finālā
Latvijas vieglatlēts Aleksis Gailītis ceturtdien Somijas pilsētā Tamperē iekļuva Eiropas U-20 čempionāta finālsacensībās tāllēkšanā.
Gailītis priekšsacīkstēs B kvalifikācijas grupā ieņēma ceturto vietu, labākajā lēcienā piezemējoties 7,33 metru tālumā. Vēl divi viņa lēcieni bija 7,30 un 7,11 metrus tāli. Kopumā latvietim devītais labākais rezultāts 24 sportistu konkurencē. Fināls tāllēkšanā vīriešiem norisināsies piektdien.
Lai kvalificētos finālam bija nepieciešams lēkt vismaz 7,80 metru tālumā vai jāuzrāda rezultāts 12 labāko vidū. Vienīgais kvalifikācijas robežu spēja pārvarēt Petrs Meindšmits no Čehijas, kurš otrajā lēcienā sasniedza rezultātu 7,82 metri.
Tikmēr 29. vietu 400 metru skrējienā ceturtdien izcīnīja Emīls Lamba, bet 49. pozīcijā ierindojās Aleksandrs Tiščenko. Lamba savā priekšskrējienā finišēja sestais ar laiku 48,07 sekundes, kas bija 27. labākais rezultāts 50 sportistu konkurencē, bet savā skrējienā ar laiku 49,86 sekundes bija septītais. Pusfinālu sasniedza katra skrējiena trīs ātrākie sportisti un vēl trīs ar labāko laiku. Lamba apsteidza arī divus pusfinālā iekļuvušos sportistus no lēnāka priekšskrējiena.
Savukārt 100 metru sprintā dāmām latviete Elizabete Kociņa ar rezultātu 12,15 sekundes ieņēma 32. vietu. Savā priekšskrējienā Kociņa bija piektā un no kvalificēšanās pusfinālam atpalika 0,04 sekundes. Kopumā sieviešu sprintā startēja 44 sportistes.
Eiropas U-20 čempionāts vieglatlētikā norisināsies līdz svētdienai.