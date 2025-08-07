Bijusī ranga līdere Osaka, kas uzvarēja Ostapenko un Sevastovu, sasniedz pirmo WTA finālu trīs gadu laikā
Prestižā Monreālas "WTA 1000" tenisa turnīra finālā tiksies Latvijas tenisistes Aļonu Ostapenko un Anastasiju Sevastovu uzvarējusī japāniete Naomi Osaka un Viktorija Mboko no Kanādas.
Osaka, kura WTA rangā ieņem 49. vietu, trešdien pusfinālā ar 6-2, 7-6 (9:7) pārspēja ar 16. numuru izlikto dānieti Klāru Tausoni (WTA 19.), bet ranga 85. vietā esošā 18 gadus vecā Mboko ar 1-6, 7-5, 7-6 (7:4) pieveica turnīra devīto raketi Jeļenu Ribakinu (WTA 12.) no Kazahstānas.
Bijusī pasaules ranga līdere Osaka pēdējo reizi WTA turnīra finālu sasniedza 2022. gadā Maiami "WTA 1000", bet pēc tās sezonas 15 mēnešus nespēlēja, gaidot bērniņu. Pēdējo titulu WTA līmenī četru "Grand Slam" turnīru uzvarētāja izcīnīja 2021. gadā Austrālijas atklātajā čempionātā.
Savukārt Mboko pusfinālā pret Ribakinu atspēlēja vienu mačbumbu otrajā setā un pirmo reizi sasniedza WTA līmeņa finālu. 18 gadus vecā Mboko šo gadu uzsāka ārpus WTA ranga pirmā trīssimtnieka, bet pēc šī turnīra būs starp pasaules 40 labākajām spēlētājām.
Jau ziņots, ka turnīrā piedalījās Latvijas pirmā rakete Aļona Ostapenko (WTA 26.) un karjeru atsākusī Anastasija Sevastova (WTA 386.). Ostapenko apstājās trešajā kārtā, ar 2-6, 4-6 zaudējot Osakai, bet Sevastova japānietei zaudēja nākamajā kārtā ar graujošo 1-6, 0-6.
Turnīrs Monreālā norisinās cietā seguma kortos. Pērn par tā uzvarētāju kļuva amerikāniete Džesika Pegula, kura finālā ar 6-3, 2-6, 6-1 pieveica citu ASV spēlētāju Amandu Aņisimovu.
Vīriešiem ar ceturto numuru izsētais amerikānis Bens Šeltons trešdien prestižā Toronto "ATP 1000" tenisa turnīra pusfinālā pieveica savu tautieti Teiloru Fricu un cīnīsies par savu trešo titulu ATP tūrē. Pusfinālā Šeltons (ATP 7.) bija pārāks pār pasaules ceturto raketi un turnīrā ar otro numuru izsēto Fricu ar 6-4, 6-3.
Finālā Šeltona pretinieks būs sacensībās ar 11. numuru izliktais Karens Hačanovs (ATP 16.) no Krievijas, kurš otrajā pusfināla pārī atspēlēja vienu mačbumbu un ar 6-3, 4-6, 7-6 (7:4) apspēlēja galveno favorītu un pasaules trešo raketi Aleksandru Zverevu no Vācijas.
Šeltons līdz šim ATP tūrē uzvarējis Tokijas "ATP 500" turnīrā 2023. gadā un pērn Hjūstonas "ATP 250" turnīrā. Hačanovam ir septiņi ATP tituli un pēdējais no tiem izcīnīts pagājušā gada oktobrī Almati "ATP 250" turnīrā.
Turnīrs Toronto norisinās uz cietā seguma kortiem. Pērn par tā uzvarētāju austrālietis Aleksejs Popirins, kurš finālā ar 6-2, 6-4 pārspēja krievu Andreju Rubļovu.