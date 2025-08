Lando Noriss triumfē F-1 Ungārijas "Grand Prix", "McLaren" pārliecinoši joņo pēc Konstruktoru kausa

Kvalifikācijā uzvarējušais "Ferrari" pilots Šarls Leklērs ierindojās ceturtajā vietā (+42,560), piekto vietu izcīnīja Fernando Alonso no "Aston Martin" (+59,.040), sesto - Gabriels Bortoletu no "Sauber" (+66,169), septīto - Alonso komandas biedrs Lanss Strols (+68,174), astoto - Liems Losons no "Racing Bulls" (+69,451), devīto - pašreizējais pasaules čempions Makss Verstapens no "Red Bull" (+72,645) un desmito - Kimi Antonelli no "Mercedes", kurš tika apdzīts par apli.