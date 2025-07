Francijā par nepilngadīgo pavedināšanu sāk izmeklēšanu pret olimpisko spēļu medaļnieku

"Kad viņš ar mani sazinājās 2012. gada ziemā, jutos glaimota. Neredzēju neko nepatiesu, nepamanīju 27 gadu starpību. Tikai vēlāk visu sapratu. Arī to, ka neesmu vienīgā un viņš ko līdzīgu ir paveicis vēl pret daudzām citām meitenēm. Viņš to darīja tikai tāpēc, jo daudzi cilvēki viņu aizstāvēja. Slēpošanas sabiedrībā par šīm darbībām zināja visi," teica viena no cietušajām, kura laikā, kad viņu uzrunāja Šenāls, bija vien 12 gadus veca. "Viņš rakstīja īsas ziņas, aicināja uz karsto šokolādi viņa mājās. Teica, ka nāks skatīties, kā es slēpoju un trenēs mani," viņa turpināja. 2013. gadā meitenes vecāki pret Šenālu par seksuālu vardarbību vērsās policijā.