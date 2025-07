Jana Duļevska kļuvusi par 2026. gada olimpisko spēļu atašeju

2026. gada Milānas un Kortīnas ziemas olimpiskās spēles norisināsies no 6. līdz 22. februārim, bet paralimpiskās spēles notiks no 6. līdz 15. martam. Olimpisko spēļu organizatori paziņojuši, ka biļetes uz 2026. gada Milānas un Kortīnas ziemas olimpisko spēļu pasākumiem maksās no 30 līdz teju 3000 eiro.