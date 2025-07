Eiropas čempiones Anglijas futbolistes laimīgi izglābjas un iekļūst finalā

Nepilnas piecas minūtes līdz pamatlaika beigām itāliete Emma Severini pirmā bija pie atlēkušās bumbas Anglijas vārtu priekšā, taču viņa raidīja to tieši virsū Anglijas vārtsardzei Hannai Hemptonei, kura to viegli notvēra. Anglija izrāva neizšķirtu tikai kompensācijas laika sestajā minūtē. Anglijas izlasi no zaudējuma pamatlaikā izglāba Mišela Agjemanga, kura panāca neizšķirtu mača izskaņā arī ceturtdaļfināla spēlē. Papildlaikā abas komandas turpināja nesekmīgi uzbrukt, bet trīs minūtes pirms papildlaika beigām Anglijas futbolistes tika pie 11 metru soda sitiena. "Pendeli" izpildīt devās Hloja Kellija, kuras sitienu atvairīja Džuliani, taču Kellija bija pirmā pie atlēkušās bumbas un raidīja to Itālijas vārtos, nodrošinot Anglijai vietu finālā.