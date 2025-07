Latvijas sportistu dalībai ziemas olimpiskajās spēlēs piešķir papildu 1,55 miljonus eiro

Rīkojuma projekta anotācijā norādīts, ka abas komitejas sākotnēji bija lūgušas lielāku finansējumu, taču pēc tāmju pārskatīšanas pieprasītā summa tika samazināta par kopumā 315 646 eiro. Papildu finansējumu piešķirs no valsts budžetā iezīmētajiem līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem. Ziemas olimpiskās spēles norisināsies no 6. līdz 22. februārim, bet paralimpiskās spēles tiks aizvadītas no 6. līdz 15. martam.