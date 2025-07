Viktors Morozs par "Malmo": "Ja aizvadītu piecus mačus, tad varbūt vienu no tiem uzvarētu"

Pirmdien notikušajā pirmsspēles preses konferencē Morozs vairākkārt uzsvēra, ka Malmes vienība ir ļoti nopietns pretinieks. "Pēdējās divas dienas un arī naktis par to domājām, skatījāmies daudz spēļu un analizējām. Spēlētāji ir ļoti kvalitatīvi, turklāt tā ir komanda - katrs zina savu lomu un to pilda. Ļoti ciets rieksts, līdz ar to rītdien ir jākoncentrējas. Pretinieks ir nobriedis un nepieļaus kļūdas. Tā ir stipra komanda, savukārt mēs mēģināsim parādīt, ka neesam vājāki," stāstīja Morozs.