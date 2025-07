Valters Kreišs ar pirmo lēcienu sasniedz U-23 Eiropas čempionāta finālu kārtslēkšanā

Kreišs bija viens no pieciem sportistiem, kurš 5,30 metrus pārvarēja ar pirmo lēcienu, un viens no trim, kuriem tas bija sākuma augstums. Iepriekš Kreišs, kurš maijā iedzīvojās papēža lūzumā, Jauns.lv atzina, ka U-23 Eiropas čempionāts ir vienas no viņa svarīgākajām sacensībām 2025. gada sezonā.