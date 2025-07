Četras reizes apstājās sirds, taču laimīgi izdzīvoja. Bijušajam MMA cīkstonim transplantē abas plaušas

40 gadus vecais Askrens savas MMA karjeras laikā cīnījās svara kategorijā no 71 līdz 77 kilogramiem. Viņš bija šīs kategorijas čempions "Bellator" un "One" čempionātos. 2018. gada 3. novembrī viņš pārcēlās uz UFC, organizācijā aizvadot trīs cīņas. Divās no tām viņš zaudēja un pēc pēdējās neveiksmes pret Demjenu Maju viņš paziņoja par karjeras beigām. Kopumā no karjeras 22 cīņām Askrens spēja uzvarēt 19.