"Real" futbolisti dramatiskā cīņā kļūst par PSG pretiniekiem FIFA Klubu pasaules kausa pusfinālā

Spēles desmitajā minūtē Gonsalo Garsija pēc Arda Gilera piespēles dažus metrus pretī vārtiem no gaisa sita bumbu mērķī. Desmit minūtes vēlāk ar sitienu no aptuveni tā paša punkta 2:0 madridiešu labā panāca Frans Garsija. Pārējie trīs vārti tika gūti otrā puslaika kompensācijas laikā. Vispirms ar sitienu no distances soda laukumā vienus vārtus atguva Maksimiliāns Baiers, bet turpinājumā Kilians Mbapē akrobātiskā lēcienā no pāris metriem panāca 3:1. Pārsvaru vēlreiz samazināja Serhu Girasī, kurš izpildīja precīzu 11 metru soda sitienu. Pēdējās sekundēs Tibo Kurtuā liedza Marcelam Zabiceram panākt 3:3.