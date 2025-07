F-1 atgriežas savos pirmsākumos. Šonedēļ formulas trauksies pa leģendāro Silverstonu

Trase: nepilnus sešus kilometrus garā trase ir viena no ātrākajām kalendārā. 70% apļa tiek veikts ar gāzes pedāli grīdā, turklāt ātrie pagriezieni dažādos virzienos testē braucēju fizisko sagatavotību un mašīnu balansu. Sava plūdenuma dēļ to īpaši iecienījuši braucēji. Atšķirībā no līdzīgām trasēm kā Imolas un Suzukas, šeit apdzīšanu izdevības ir krietni labākas, ko sekmē arī divas DRS zonas (‘Hangar Straight’ pirms ‘Stowe’ līkuma un ‘Wellington Straight’ pirms ‘Brooklands’ līkuma). Asfalts nav pārāk abrazīvs, turklāt, pateicoties noslodzei, saķerei vajadzētu būt augstā līmenī jau piektdien.