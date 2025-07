"Red Bull" jau runā par zaudēto čempiontitulu; Leklērs slavē "Ferrari" progresu

Gan Leklērs, gan viņa komandas biedrs Hamiltons saņēma rīkojumus sacīkstes gaitā izmantot stratēģiju "lift and coast" jeb gāzes pedāļa atlaišanu un bremzēšanu ar dzinēju, lai izvairītos no pārmērīga grīdas nodiluma. Iepriekš “Ferrari” piloti šī iemesla dēļ tika diskvalificēti Ķīnas posmā. “Negribu tās īsti saukt par problēmām, bet mums bija jāveic zināma menedžēšana esošajā situācijā,” atzina Leklērs. “Lift and coast" man bija nedaudz kaitinošs. Pirmajā nogrieznī tas maksāja daudz, bet otrajā un noslēdzošajā sacensību daļā jau bija labāk.”