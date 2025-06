Leģendārajā "Tour de France" piedalīsies divi Latvijas braucēji

34 gadus vecais Skujiņš "Tour de France" startēs septīto reizi karjerā, iepriekš šajās sacensībās piedaloties no 2018. līdz 2022. gadam un pērn. 2018. gadā latvietis uz piecām dienām bija "kalnu karaļa" ieskaites līderis, tāpat togad un 2019. gadā vienā no posmiem saņēma aktīvākā braucēja balvu. 2020. gadā vienā no posmiem latvietis izcīnīja otro vietu.