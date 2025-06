"Bayern" pārliecinoši tiek galā ar Brazīlijas čempionāta līdervienību

Pārējos astotdaļfināla pāros pirmdien spēlēs itāliešu Milānas "Inter" ar Riodežaneiro "Fluminense" no Brazīlijas un Anglijas klubs Mančestras "City" ar Rijādas "Al Hilal" no Saūda Arābijas, savukārt otrdien tiksies spāņu Madrides "Real" ar Turīnas "Juventus" no Itālijas, bet vācu Dortmundes "Borussia" spēlēs ar Meksikas klubu "Monterrey".