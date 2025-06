Lando Noriss pārliecinoši ātrākais Austrijas "Grand Prix" kvalifikācijā; Verstapenam mājas trasē liela vilšanās

Noriss trešajā kvalifikācijas braucienu sērijā apli veica minūtē un 3,971 sekundē. Otrais ar rezultātu minūte un 4,492 sekundes bija "Ferrari" braucējs Šarls Leklērs, trešais - Norisa komandas biedrs Oskars Piastri, labākā rezultāta autoram zaudējot 0,583 sekundes. No ceturtās vietas sacensības svētdien sāks Leklēra komandas biedrs Lūiss Hamiltons (1:04,582), no piektās - "Mercedes" pilots Džordžs Rasels (1:04,763) un sestās - "Racing Bulls" pārstāvis Līems Lousons (1:04,926). Līdz pēdējam kvalifikācijas braucienam tika arī pašreizējais čempions Makss Verstapens ("Red Bull"), Gabriels Bortoletu ("Sauber"), Kimi Antonelli ("Mercedes") un "Alpine" braucējs Pjērs Gaslī, attiecīgi ieņemot vietas no septītās līdz desmitajai.