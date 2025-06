Par Kauņas "Žalgiris" galveno treneri kļuvis Toms Masjulis

Savas profesionālās karjeras laikā Kauņā no 1995. līdz 2002.gadam un daļā 2008./2009.gada sezonas Masjulis spēlēja kluba vēstures veiksmīgākajā posmā un ar "Žalgiris" 1997./1998.gada sezonā ieguva arī FIBA Eiropas kausu. Pēc 15 gadus ilgas spēlētāja karjeras no 1994. līdz 2009.gadam Masjulis nekavējoties kļuva par "Žalgiris" kluba jaunatnes treneri. Laikā no 2011. līdz 2018.gadam viņš vadīja "Žalgiris" dublierus.