NHL ar jauno kolektīvo līgumu plāno palielināt regulārā turnīra spēļu skaitu

"Play off" spēlējošo hokejistu algu iekļaušana kopējā budžetā liegtu klubiem izmantot opciju, ka regulārā čēmpionāta laikā ilgstoši traumas ārstējušos hokejistu algas netiek pakļautas algu griestiem un komandas var viņu algu apmērā piesaistīt citus spēlētājus. Tādi piemēri ir Patriks Keins no Čikāgas "Blackhawks" 2015. gadā, Ņikita Kučerovs no Tampabejas "Lightning" 2021. gadā un vairākkārt Marks Stouns no Vegasas "Golden Knights".