Pasaules skaistākā futboliste kopā ar Šveices izlasi aizvada pārbaudes spēli pret zēniem. Rezultāts pārsteidz!

Nedaudz vairāk kā nedēļu pirms finālturnīru FIFA ranga 23. izlase kļuvusi par interneta izsmieklu, jo, gatavojoties sacensībām, viņas aizvadīja pārbaudes spēli pret četrpadsmit gadus veciem puišiem un piedzīvoja graujošu sakāvi ar 1:7. Šī mača iznākumu pret FC “Luzern” U-15 komandu Šveices futbola asociācija centās nepubliskot, tomēr viens no puišiem to ielika savos sociālo tīklu kontos un to drīz vien pamanīja arī daudzi citi.