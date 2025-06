Bļugera un Šilova pārstāvētajai "Canucks" pievienojas uzbrucējs Evanders Keins

Ceturtās kārtas izvēle sākotnēji piederēja Otavas "Senators", kas to 2024.gada 15. jūlijā iemainīja Edmontonas klubam, bet Vankūveras vienība to no "Oilers" ieguva 2024. gada 18. augustā. "Keins ir fiziski spēcīgs uzbrucējs," sacīja Olvins, piebilzdams, ka vērā ir ņemts arī hokejista lielais augums un izturība. "Mums patīk, kā viņš uzvar cīņās par ripu pie apmalēm un darbojas vārtu priekšā. Keins labi pārvietojas pa ledu un ir pierādījis, ka ir produktīvs vārtu guvējs NHL," jaunieguvumu slavē Olvins.