Hokeja slavas zālē uzņems Hāru, Kītu un Torntonu un Mogiļniju

Tāpat slavas zālē iekļauts Aleksandrs Mogiļnijs, bijušās hokejistes Brianna Dekere un Dženifera Boterila, bijušais Bostonas universitātes vīriešu komandas galvenais treneris Džeks Pārkers un patreizējā Profesionālās sieviešu hokeja līgas (PWHL) kluba Monreālas "Victoire" ģenerālmenedžere Daniele Sovažo. Kīts, Torntons un Hara slavas zālē varēja tikt iebalsoti no šī gada, kamēr Mogiļnijam šis bija jau 17. gads, kad viņš varēja nonākt slavas zālē. No tiem bijušajiem spēlētājiem, kuri no šī gada varēja tikt iebalsoti, tas neizdevās Kerijam Praisam un Raienam Geclafam.