Sporta skolotājs no Jaunzēlandes pārsteidz visu futbola pasauli

Oklendas komanda ir regulāra FIFA Klubu pasaules kausa dalībniece, bet pēdējo uzvaru sacensībās tā izcīnīja 2014. gadā, kad sensacionāli izcīnīja trešo vietu. Sacensību laikā pieveica gan Tetuanas “Moghreb” no Marokas, “ES Setif” no Alžīrijas, pusfinālā papildlaikā tika zaudēts “Copa Libertadores” ieguvējai “San Lorenzo” no Argentīnas, bet cīņā par bronzu pēcspēles sitienos uzvarēts slavenais Meksikas klubs “Cruz Azul”.