Latvijas U-23 basketbolistes Ķīnā izcīnījušas uzvaru pārbaudes turnīra otrajā mačā

Mačā ar mājiniecēm latvietes uzvarēja cīņā pie groziem (atlēkušās bumbas 48:35, punkti no soda laukuma 36:26), toties sliktāk uzbruka no tālienes (6/26 - 6/15). Evelīna Otto guva 20 punktus un izcīnīja septiņas atlēkušās bumbas, Līna Loceniece guva 13 punktus, bet Nikola Priede un Katrīna Ozola iemeta pa 11 punktiem, pirmajai no viņām izcīnot arī astoņas atlēkušās bumbas.