Kanāda nosauc pirmos sešus hokejistus dalībai 2026. gada olimpiskajās spēlēs

Latvijas izlase pieteikumā iekļāvusi divus vārtsargus - Elvi Merzļikinu no Kolumbusas "Blue Jackets" un Artūru Šilovu no Vankūveras "Canucks", aizsargu Uvi Jāni Balinski no Floridas "Panthers", kā arī trīs uzbrucējus - Zemgu Girgensonu no Tampabejas "Lighning", Teodoru Bļugeru no Vankūveras "Canucks" un Rodrigo Ābolu no Filadelfijas "Flyers".