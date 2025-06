Leģendārais Gatuzo vadīs Itālijas futbola izlasi...

Tāpat Gatuzo vadījis šveiciešu "Sion", Krētas OFI no Grieķijas un itāļu klubus "Palermo" un "Pisa". Kā spēlētājs Gatuzo savulaik bija viens no "AC Milan" līderiem, šajā komandā laika posmā no 1999. līdz 2012. gadam aizvadot 450 spēles. Ar Milānas vienību viņš divas reizes triumfēja A sērijā un divreiz izcīnīja UEFA Čempionu līgas trofeju.