Konors Helebaks saņem Hārta un Vezinas balvas; sezonas simboliskajā izlasē neviena finālista

Pirmajā simboliskajā izlasē jeb "All star" komandā iekļauts Vezinas un Hārta trofeju īpašnieks vārtsargs Konors Helebaks no Vinipegas "Jets", aizsargi - Norisa balvas ieguvējs Keils Makars no Kolorādo "Avalanche" un Zeks Verenskis no Kolumbusas "Blue Jackets", kā arī uzbrucēji Lindseja balvas ieguvējs Ņikita Kučerovs no Tampabejas "Lightning", Kails Konors no "Jets" un Neitans Makinons no Kolorādo "Avalanche".