Balinska pārstāvētā "Panthers" Stenlija kausa finālsērijā piedzīvo sāpīgu zaudējumu - cīņa par titulu turpinās

"Panthers" vārtsargs Sergejs Bobrovskis šajā mačā galā ar 30 no 35 metieniem, bet pretinieku vārtsargs Stjuarts Skiners neitralizēja 14 no 17 metieniem, kamēr pēc pirmā perioda viņu nomainījušais Kalvins Pikārs atvairīja 22 no 23 metieniem.