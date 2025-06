Par nepiemērotu uzvedību no olimpiskā ciemata “patriektā” paragvajiešu skaistule atklāj savu versiju par notikušo

“Ļaujiet man to skaidri pateikt: es olimpisko ciematu pametu pēc savas gribas,” Alonso raksta “Instagram”. Paragvajas pārstāve 100 metru peldējumā 2024. gada vasaras spēlēs piebilda, ka viņas delegācija apgalvoja, ka viņas uzvedība bijusi nepiemērota, pēc tam, kad viņa paziņoja, ka vairs nevēlas piedalīties sacensībās. “Viņi mēģināja atņemt man akreditāciju, bet viņiem nebija tiesību to darīt. Es izlēmu to neizsniegt, un acīmredzot tas viņiem šķita ”nepiemēroti", viņa paskaidroja.