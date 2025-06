Anastasija Sevastova paklūp Hertogenbošas "WTA 250" turnīra pirmajā kārtā

Latvijas tenisiste vairāk punktu guva ar servi (4:0), taču arī pieļāva četras dubultkļūdas, pretiniecei šādi nekļūdoties ne reizi. Sevastova izmantoja vienu no divām breikbumbām, bet Juaņa - trīs no 13. Mačā Sevastova uzvarēja 47 no 105 izspēlēm.