Šūmaheru ģimenes lielākais noslēpums: trīs draugi, kuriem joprojām ir ļauts apmeklēt Mihaēlu

Tods ir bijis visbiežākais viesis, ģimene viņu sagaidījusi apmēram divas reizes mēnesī. Viņš ir sniedzis dažus konkrētākus datus, atklājot, ka viņš un Šūmahers ir kopā skatījušies F-1 sacīkstes televīzijā. Viņš atzīst, ka "vairs nav tādas pašas komunikācijas kā agrāk", norādot uz to, ka Šūmahers nerunā. Tāpat to apstiprina Felikss Gērners, RTL vācu ziņu raidījumu vadītājs un kādreiz biežais Šūmahera biedrs. "Viņš ir cilvēks, kas atkarīgs no aprūpētājiem, kurš vairs nevar izteikties caur valodu," viņš nesen sacīja. "Tas ir ļoti bēdīgs stāvoklis. Viņš bija īsts varonis, neiznīcināms varonis. Mēs vienkārši turamies pie cerības. Bet viņam vienkārši nav labi, tāpēc mēs viņu vairs neredzēsim."