Izraēlas futbola izlases kapteinis Igaunijā nonācis drošības dienestu redzeslokā

"Postimees" korespondents Izraēlas izlases kapteinim uzdeva konkrētu jautājumu: kā ir spēlēt Krievijas klubā, kad Krievijas armija nogalina cilvēkus Ukrainā, bet tu pelni iztiku Krievijā? Cik tas ir ētiski? Dasa atbildēja: "Es uzskatu sevi par godīgu cilvēku. Esmu ļoti pateicīgs par gadiem, ko pavadīju Krievijā kā futbolists. Tur pret mani izturējās kā pret profesionālu spēlētāju un laipni – kā pret cilvēku. Galu galā tas nav saistīts ar politiku. Man arī nākas saskarties ar situāciju, kad man uzdod jautājumus par to, kā ir spēlēt Izraēlā. Es pats esmu no Izraēlas un lepojos ar to, ka kā izraēlietis spēlēju Krievijā. Esmu pateicīgs savam klubam par to, ka pret mani izturējās kā pret izcilu sportistu. Tas ir viss, pārejām pie nākamā jautājuma," teica Dasa.