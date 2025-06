Strollam jau atrasts aizstājējs. Vai Cunodas dienas "Red Bull" jau skaitītas?

Daži F-1 apskatnieki uzskata, ka agri vai vēlu Cunodas vieta tiks atdota “Racing Bulls” debitantam Īzakam Hadžāram, kurš sevi šosezon labi pierādījis. Saņēmis jautājumu par to, “Red Bull” vadītājs Kristians Horners pagaidām to nevēlas apstiprināt. “Es domāju, ka man jārīkojas kā Flavio Briatorem un jāsaka, ka neatbildēšu uz šo jautājumu,” viņš jokojot sacīja. “Redziet, Juki mūsu komandā vēl ir pavadījis maz laika. Viņš aizvien iekārtojas. Viņš ir spējis aizkļūt līdz trešajai kvalifikācijas kārtai, izcīnījis punktus, startējot no boksiem. Bijuši arī daži incidenti, bet vēl priekšā mums tāls ceļš ejams. Vēl mums ir daudz laika, lai izlemtu, ko darīt.”