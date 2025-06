Uzbekistānas un Jordānijas futbolisti pirmo reizi izcīna ceļazīmi uz Pasaules kausa finālturnīru

Iepriekš no Āzijas finālturnīram kvalificējās Japāna un Irāna, kurai tagad pievienojusies šīs zonas viena no straujāk progresējošajām izlasēm Uzbekistāna, kā arī Jordānija un Dienvidkoreja. Ceturtajā kārtā no sešām izlasēm tiks noskaidrotas vēl divas finālturnīra dalībnieces, bet piektās kārtas uzvarētāja piedalīsies starpkontinentālajās pārspēlēs.