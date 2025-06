Pitsburgas "Penguins" izvēlas Denu Mjūsu par galveno treneri

42 gadus vecais Mjūss sāks darbu"Penguins" ar 20 gadu trenera pieredzi, tostarp ar piecām sezonām NHL kā trenera asistents "Predators" no 2017. līdz 2020.gadam un "Rangers" no 2023. līdz 2025.gadam. Mjūss trijās no savām piecām NHL sezonām palīdzēja viņa trenētajām komandām izcīnīt trīs savas divīzijas uzvarētāja titulus - ar "Predators" 2017./2018.gada un 2018./2019.gada sezonā un ar "Rangers" - 2023./2024.gada sezonā, kā arī divas Prezidenta trofejas, ko "Predators" un "Rangers" sasniedza attiecīgi 2017./2018.gada un 2023./2024.gada sezonā.