Gražulis izstājas no cīņas par čempiona titulu, "Joventut" zaudē "Tenerife"

Gražulis 28 minūtēs un sešās sekundēs laukumā realizēja divus no trim divpunktu metieniem, vienu no četriem tālmetieniem un vienu no diviem soda metieniem. Viņš sakrāja arī trīs atlēkušās bumbas, divas rezultatīvas piespēles, trīs kļūdas, pārķertu bumbu, divus bloķētus metienus, personisko piezīmi, vienu izprovocētu piezīmi pretiniekam, sliktāko spēlē +/- rādītāju -19 un efektivitātes koeficientu -5.