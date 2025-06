Labākā aizsardzība pret labāko uzbrukumu. “Thunder” un pārsteidzošā “Pacers” noskaidros NBA čempioni

Indiānas “Pacers” finālu sagaida kā viena no labākajām uzbrukuma komandām šajā izslēgšanas spēļu posmā. Vidēji spēlē tā iemet 117,7 punktus (otrs labākais rādītājs), tā ir labākā piespēlētāja (28,1 piespēle spēlē) un ir ar labāko metienu precizitāti - 49,7% kopējā precizitāte, 40,1% tālmetienos. “Pacers” šajās izslēgšanas spēlēs pagaidām realizējusi visvairāk tālmetienus no visām komandām - 214. Visbīstamākie “Pacers” ir no laukuma stūra, kur realizēti 46,9% izpildīto tālmetienu. Komanda spēlē ātri, un līdz ar to piedāvā augstu tempu.