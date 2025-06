ASV dzīvojošā Latvijas izlases aizsardze Mairna: slavē valstsvienības galveno treneri un skaidro atšķirības ar NCAA futbolu

Latvijas sieviešu futbola izlase otrdien UEFA Nāciju līgas C līgas pēdējā mačā savā laukumā spēlēja neizšķirti 2:2 ar Kosovu un iekļuva B līgā jeb pēc spēka otrajā divīzijā. Kopš janvāra komandu vada bijusī Latvijas izlases spēlētāja un jaunatnes valstsvienību trenere Vāciete. "Šis rezultāts apliecina, cik daudz darba esam ieguldījušas kopš Liene kļuva par izlases galveno treneri. Sākām visu no sākuma, mainījām spēles plānu un stilu. Katrā nometnē ieguldījām lielu darbu. Esmu lepna par komandu par to, kā mēs strādājām, lai to sasniegtu," sarunā ar aģentūru LETA stāstīja Mairna. "Liene katru dienu paceļ latiņu, un viņa nebaidās pateikt, ka kaut kas tiek darīts nepareizi. Viņa ir trenere, pie kuras tiešām ir vēlme strādāt smagi," turpināja futboliste.