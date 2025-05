“Baltic XL/Livonia” Latvijas regbija čempionātā kā ar ceļarulli pārbrauc pāri “Ežiem”

26.minūtē lielisks reids no laukuma vidus, apspēlējot vairāku pretiniekus, padevās Miķelim Jurēvičam, sarūpējot favorītiem ceturto piezemējumu. 30.minūtē pēc livoniešu soda rakā eži izvēlējās sist sodu, taču Zicāna samērā labais mēģinājums no centra nebija precīzs, vēja brāzmai neesot sabiedrotai. Taču tikai divas minūtes vēlāk Zicāns bija precīzs, sitot no laukuma centra, taču šoreiz no vidus, nevis malas – 24:3. Puslaika izskaņā pēc nelieliem asumiem piezemējumu ienesa Uvis Vasiļenko, noformējot pirmā puslaika beigu rezultātu – 29:3.