Lando Noriss par uzvaru Monako sapņojis jau kopš bērnības

“Nav svarīgi, kā tu uzvari,” finišā teica Noriss. “Šī bija brīnumaina nedēļas nogale. Šī uzvara ir tas, par ko es sapņoju kopš laikiem, kad biju mazs puika, līdz ar to esmu piepildījis vienu no saviem sapņiem. Visu sacīksti jutu, ka kontrolēju situāciju, bet Makss sāka braukt lēnāk un tobrīd radīja Šarlam iespēju, ar ko man bija jātiek galā. Centos atpalikt no Maksa, lai vajadzības gadījumā varētu spiest gāzi grīdā, kad to vajadzētu. Nācās pastrādāt, bet esmu ļoti priecīgs.”