"Oilers" grauj "Stars" un izvirzās vadībā Rietumu konferences finālsērijā

Mača 15. minūtē vispirms Evans Bušārs ar metienu no distances panāca 1:0, bet 36 sekundes vēlāk Konors Makdeivids guva vārtus pēc tam, kad "Oilers" hokejisti trijatā izslidoja pret vienu aizsargu. Otrā perioda 16. minūtē Džeisons Robertsons ar metienu no zonas vidus vienus vārtus atguva, bet 19 sekundes pirms došanās pārtraukumā precīzs no iemetienu apļa bija Makdeivids - 3:1. Trešā perioda ceturtajā minūtē Zeks Haimans realizēja izgājienu vienatnē pret vārtsargu un deviņas minūtes vēlāk viņš guva arī nākamos vārtus, pretuzbrukumā vēlreiz pārspējot Džeiku Otingeru. Punktu "Oilers" uzvarai pielika Juns Klinbergs, kurš divarpus minūtes pirms pamatlaika beigām realizēja vairākumu.