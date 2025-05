Viss būtiskais par Monako "Grand Prix". Šogad būs īpaši noteikumi, kas daudziem braucējiem nemaz nepatīk

Riepas: viens no iemesliem, kādēļ sacīkstes Monako parasti nav aizraujošas, ir zemais laterālā spēka līmenis uz riepām. Uz gludā asfalta tās netiek pakļautas lielām slodzēm, līdz ar to var izturēt ilgākus nogriežņus, it īpaši, ja braucēji izturas saudzīgi un te to ir iespējams paveikt daudz vieglāk kā citās trasēs. Tādēļ uz šo posmu, tāpat kā Imolā, “Pirelli” atveduši īpaši mīksto C6 sastāvu. Šobrīd vēl grūti pateikt, cik apļus sarkani marķētās riepas izturēs. Otru pārsteigumu sagādājuši FIA – noteikumos šogad atrunāts, ka katram braucējam Monako GP jāveic vismaz divi pitstopi – ar šo āķi tiek ievērojami sarežģīts stratēģu darbs. Vai redzēsim lēnākos braucējus veicam ļoti agrus pitstopus, lai noķertu peletonu un tad sakostiem zobiem, mocītos līdz finišam? Varbūt kāds paliks trasē maksimāli ilgi, cerot uz drošības mašīnas fāzi? Skaidrs, ka vienots unisons nebūs.