Dānijas hokejisti šokē Kanādu un turpina cīņu par medaļām; Zviedrija pārliecinoši uzvar Čehiju

Zviedriem nopelnot divus noraidījumus minūtes un 49 sekunžu laikā, Čehija 24. minūtē lielajā vairākumā vienus vārtus atguva. Pēc Martina Nečasa piespēles no kreisās puses Romanam Červenkam no labā iemetiena apļa atlika tikai trāpīt tukšos vārtos - 1:3. 35. minūtē ātrajā uzbrukumā Zviedrija panāca 4:1, savus otros vārtus spēlē gūstot Kārlsonam. 49. minūtē Mihaels Špačeks ar atkārtotu metienu no vārtu priekšas vienus vārtus atguva, panākot 2:4. Čehiem nomainot vārtsargu ar sesto laukuma spēlētāju, 56. minūtē Filips Forsbergs, atrodoties uz ceļiem, ar metienu no savas zonas panāca 5:2.