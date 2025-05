Šveices un ASV hokejisti iekļūst pasaules hokeja čempionāta pusfinālā.

23. minūtē ripa vēlreiz nokļuva ASV izlases vārtsarga Džeremija Sveimena vārtos, Mikaelam Pīhtiam raidot ripu vārtos no šaura leņķa, taču ASV izlases pieprasītajā videoatkārtojumā tika konstatēts, ka pirms tam somu uzbrucējs Ēmils Erholcs traucēja vārtsargam atvairīt ripu, nogāžot viņu uz ledus. vārti netika ieskaitīti. Arī trešie vārti spēlē tika gūti vairākumā, 28.minūtē ripu no ASV zonas vidus vārtu labajā augšējā stūrī raidot Patrikam Puistolam - 2:1 Somijas izlases labā. Amerikāņiem bija vajadzīgas 72 sekundes, lai izvirzītos vadībā. ASV 35. minūtē 2:2 panāca aizturētā soda laikā, vārtsarga Jūses Sarosa atvairīto ripu pustukšā stūrī no tuva attāluma raidot Zēvam Bujumam. Aizturētā soda laikā somi vēlreiz bija pārkāpuši noteikumus, un Puistolas noraidījuma laikā Saross palika bez nūjas. Vārtu priekšā Gārlendam cīnoties ar Mikaelu Sepelu, ripa pēc Sepelas sitiena pa ripu ar savu nūju pārlidoja pāri Sarosam un iekrita vārtu kreisajā augšējā stūrī - 3:2 ASV labā.