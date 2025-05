Rodri atgriešanās un de Brujnes atvadu spēlē Mančestras "City" tiek pie uzvaras

Spēles 14. minūtē 1:0 panāca Omars Marmušs ar sitienu no aptuveni ceturtās daļas no laukuma, bumbai slaidā lokā ielidojot vārtu stūrī. Puslaika otrajā pusē Bernārdu Silva ar sitienu no tuvas distances nostiprināja mājinieku vadību. Mača pēdējie divi vārti tika gūti spēles beigu fāzē. Vispirms 3:0 panāca Niko, bet pēc tam vienus vārtus atguva Daniels Džebisons.