Latvija sabrūk aizsardzībā, ielaiž sešus un noslēdz dalību pasaules čempionātā hokejā

Otro periodu aktīvāk sāka Latvijas hokejisti, pēc spēcīga Ralfa Freiberga metiena no zilās līnijas ripu ar plecu atvairot Kikertam. Arī metienu pārsvars periodā bija Latvijas izlases labā (5:1). Tomēr 24.minūtē Freibergs ar neatļautu paņēmienu apturēja Lūkasu Kaincu un nopelnīja divas soda minūtes. Austrijai vairākumā bija vajadzīgas 17 sekundes, lai panāktu 2:0 un pirmo reizi čempionātā gūtu vārtus vairākumā. Pēc Marko Kaspera piespēles no zonas vidus tukšā vārtu augšējā stūrī no labā iemetiena apļa trāpīja Benjamins Baumgartners. Gudļevskis vārtos nepaspēja pārvietoties. Pēc šī vārtu guvuma Latvijas izlase čempionātā palika vienīgā, kura vairākumā vēl nebija guvusi vārtus. Vēl viena kļūda piespēlē paralēli zilajai līnijai pretinieku zonā Rūdolfa Balcera izpildījumā ļāva izslidot pret Gudļevski Roreram un raidīt ripu vārtu augšējā stūrī - 3:0. Balcers panāca Roreru, taču traucēt gūt vārtus nespēja. Pēc trešo vārtu zaudējuma Latvijas izlases galvenais treneris Harijs Vītoliņš pieprasīja pusminūtes pārtraukumu. 29. minūtē Ločmelis pa kreiso malu apslidoja Austrijas izlases vārtus un piespēlēja Eduardam Tralmakam, kurš no labā iemetiena apļa bez ripas apturēšanas raidīja ripu vārtu tālajā stūrī - 1:3. 31.minūtē Oskars Batņa pārkāpa noteikumus pret Lūkasu Haudumu un saņēma divas soda minūtes. Perioda otrajā pusē nelielu savainojumu pēc grūdiena apmalē guva Martins Laviņš, taču tiesnesis, kurš bija blakus, to klasificēja kā cīņu par ripu un noraidījumu Austrijas spēlētājam nepiešķīra. 18. minūtē Kristiāns Rubīns pēc cīņas ar pretspēlētāju krita Austrijas zonā, taču austriešu uzbrukumu trim pret vienu aizsargu apturēja Gudļevskis. Arī otrajā periodā nedaudz vairāk metienu izpildīja Latvija (9:8).